Şarkıcı Fedon ve oğlunun ile benzerliği dikkat çekti

Türk müziğinin usta sanatçılarından Fedon, bu sefer de oğluyla pozlarından dolayı gündem oldu. Kendisine ikizi kadar benzeyen oğluyla poz veren şarkıcıya yorum yağdı.
Babası gibi saçları ve sakalları beyazlayan Theo Kalyoncu, önceki gün Instagram hesabından babasıyla siyah gözlük ve siyah gömlek giydiği bir pozunu paylaştı. Baba ve oğlun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcıları ise ikiliyi ayırt etmekte güçlük çekti. Fedon ve Theo Kalyoncu için "Sanki ikizler" yorumları yapıldı.
İşletmeci olan The Kalyoncu, aynı zamanda babası Fedon'un menajerliğini yapıyor.
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