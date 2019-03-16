Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı

Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı

1 saat önce

BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı, System.String[]
BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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