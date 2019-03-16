Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı
1 saat önce
BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.
BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır
'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
- Diyarbakır
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:44 Kaynak: DHA
Neymar ile El Ele Poz Veren Elif Aksu'nun Yeni Aşkı McGregor
İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi
O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var