Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı (2)
56 dakika önce
SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı.
SERBEST BIRAKILDI Diyarbakır
'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
AÇIKLAMA YAPTI
Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
'nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:27 Kaynak: DHA
Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
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