Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı (2)

Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı (2)

56 dakika önce

SERBEST BIRAKILDIDiyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı.

Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı (2), System.String[]
SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür'ün Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındı. Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Ferat Üngür sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferat Üngür'e Terör Propagandası Gözaltısı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]