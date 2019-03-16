Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferat Üngür Hakkındaki PKK Propagandası İddiası

Şarkıcı Ferat Üngür Hakkındaki PKK Propagandası İddiası

23 dakika önce

Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Şarkıcı Ferat Üngür Hakkındaki PKK Propagandası İddiası, System.String[]
Sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şarkıcı Ferat Üngür serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alının Üngür'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan Üngür, serbest bırakıldı.

Ferat Üngür, bir ses yarışmasında elde ettiği birincilikle tanınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:55 Kaynak: AA

Diyarbakır, PKK, Güncel
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