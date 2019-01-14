Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi

Şarkıcı Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Şarkıcı Ferhat Tunç, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Şarkıcı Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Şarkıcı Ferhat Tunç, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Tunç hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Almanya, İstanbul Atatürk Havalimanı, Diyarbakır, Ferhat Tunç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor 6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:22:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]