Şarkıcı: Gizemli sevgili itibarımı zedeledi

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Popçu Tuğba Özerk, geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürürken gizemli sevgilisiyle görüntülenmişti. Ardından şarkıcının sevgilisinin suç örgütü lideri olduğu iddia edildi. Kendisini Karagümrük çetesi üyesi olarak göstererek insanlara tehditler savurup küfür eden bu kişiyi Özerk'in azmettirdiği ileri sürüldü

. Hakkındaki iddialardan rahatsız olan Özerk, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı, single çalışması yaptığı sırada çıkan bu haberlerle kişilik haklarına saldırıldığını, itibarının zedelendiğini söyledi. Haberlerin sanal ortamdan kaldırılmasını isteyen Özerk'in ihbarının ardından soruşturma başlatıldı.