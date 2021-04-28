Şarkıcı Gökalp Tekmanlı "Birgün mutlaka destek göreceğim" dedi. - Son Dakika

25 yaşında olan genç şarkıcı Gökalp Tekmanlı çok küçük yaşta DJ olarak başladığı müzik hayatında birçok sahne ve program deneyimi yaşamıştır. Daha sonra ki yıllarda kendi bestelerini yazarak ses sanatçısı olma yoluna girmiş, 2018 yılında Canına Düşe Düşe adlı single çalışması ile piyasaya çıkmış kitlesini oldukça genişletmiştir.

Çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha katarak devam etmektedir.

Genç Şarkıcı Gökalp Tekmanlı;

Müzik piyasasında söz ve müzik yapabilen çok az sayıda yetenek var bende bu yeteneklerden biriyim. Eserlerim bir gün mutlaka değerlenecek bir gün mutlaka camiada ki büyüklerimden destek göreceğim mutlaka bir gün hak ettiğim yerde olacağım kimse hedeflerinden vazgeçmesin, başarının yakasına asılmaktan vazgeçmesin dedi.

Gökalp Tekmanlı'nın başlıca eserleri:

Canına Düşe Düşe, Dünüm Bugünüm Ömrüm, Gurur, Payidar