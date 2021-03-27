Şarkıcı Gökhan Akar: "Rap müziği dayatıyorlar şu an" - Son Dakika

Şarkıcı Gökhan Akar: "Rap müziği dayatıyorlar şu an"

27.03.2021 13:26
Şarkıcı Gökhan Akar:

ŞARKICI Gökhan Akar, "Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum.

ŞARKICI Gökhan Akar, "Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Çok fazla öne çıkartıldığını, sanki tepemizde bu müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende. Rap müziği dayatıyorlar şu an" dedi.

Şarkıcı Gökhan Akar, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Akar, Türk Kızılay İzmir Şubesi Şefi Doruk Can Mutlu'nun gitar performansı eşliğinde İzmir depreminden etkilenerek yazdığı 'İzmir' adlı parçayı seslendirdi.

EN ÇOK KONSERLERİ ÖZLEDİ

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Gökhan Akar, pandemi nedeniyle sokağa çıkamadığını söyledi. İzmirli şarkıcı, "Bu aralar ailemle birlikteyim. Onlara birşey olur diye dışarı çıkmıyorum. Ama bol bol yazıyorum. Artık dijital dünya. Her yere ulaşabiliyoruz her şeyi yapabiliyoruz. Bu anlamda iyi geçiyor. Ben pandemiye biraz ilahi mesaj olarak baktığım için kendime de dönüp, sorguluyorum. İnsanlık olarak ne yaptık da başımıza bu iş geldi. Biraz da o öz eleştiriyi yapıyorum aslında" dedi.

Konserleri çok özlediğini söyleyen Gökhan Akar, ""Son dönemde online verilen konserler  gerçeğinin yerini tutmuyor. Göz göze bakışmak. Karşı karşıya olmak. O başka bir şey. Biz millet olarak bu teması çok sevdiğimiz için bizi tatmin etmiyor. Ben pandemide çok fazla canlı yayın yaptım. Ama dokunamıyorsunuz insanlara. Onun hissiyatı çok fazla" şeklinde konuştu.

"RAP MÜZİĞİ DAYATIYORLAR ŞU AN"Son dönemde rap müziğe olan ilgiyi de değerlendiren Gökhan Akar, "Algı olarak insanları rap müziğe yönlendirme çabası var. Rap müziğin biraz isyankar tarafı var. Zaten bunalmış insanlık evde, rap'in o isyankar yapısı insanları daha da isyan ettiriyor. Türkçe rap, rock, arabesk gibi müziklerin, her dalın bir rengi var. Kırmızıyı da maviyi de yeşili de seversin. Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Çok fazla öne çıkartıldığı, sanki tepemizde bir müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende.Rap müziği dayatıyorlar şu an" diye konuştu.

İzmir'de yaşanan depremden etkilenerek yazdığı 'İzmir' adlı parçasının hikayesini de anlatan Gökhan Akar, "Biraz da insanların dertleriyle dertlenmek lazım. İzmirliyim, burada doğup büyüdüm. İzmir depremine kayıtsız kalamazdım. Deprem çadırında yazdım şarkıyı" dedi.

Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an
Şarkıcı Gökhan Akar: Rap müziği dayatıyorlar şu an

Gökhan Akar, İzmir, Türk, RAP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gökhan Akar: 'Rap müziği dayatıyorlar şu an' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Mutluluklarına gölge düştü! Eşini aldattığı konuşulan Mert Fırat cephesinden açıklama geldi Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı Hamileyken 16 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Sezen'in vasiyeti yürek dağladı Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı
En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor En iyi ligler belli oldu, Süper Lig'in değeri gün geçtikçe eriyor         
13:33
Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi Hamileyken korona aşısı olan iki annenin bebekleri virüse karşı antikor geliştirmiş halde dünyaya geldi         
13:18
Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor         
13:00
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak         
11:53
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 13:56:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Gökhan Akar: "Rap müziği dayatıyorlar şu an" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei