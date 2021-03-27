Şarkıcı Gökhan Akar: "Rap müziği dayatıyorlar şu an" - Son Dakika

ŞARKICI Gökhan Akar, "Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Çok fazla öne çıkartıldığını, sanki tepemizde bu müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende. Rap müziği dayatıyorlar şu an" dedi.

Şarkıcı Gökhan Akar, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nce düzenlenen söyleşiye katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Akar, Türk Kızılay İzmir Şubesi Şefi Doruk Can Mutlu'nun gitar performansı eşliğinde İzmir depreminden etkilenerek yazdığı 'İzmir' adlı parçayı seslendirdi.

EN ÇOK KONSERLERİ ÖZLEDİ

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Gökhan Akar, pandemi nedeniyle sokağa çıkamadığını söyledi. İzmirli şarkıcı, "Bu aralar ailemle birlikteyim. Onlara birşey olur diye dışarı çıkmıyorum. Ama bol bol yazıyorum. Artık dijital dünya. Her yere ulaşabiliyoruz her şeyi yapabiliyoruz. Bu anlamda iyi geçiyor. Ben pandemiye biraz ilahi mesaj olarak baktığım için kendime de dönüp, sorguluyorum. İnsanlık olarak ne yaptık da başımıza bu iş geldi. Biraz da o öz eleştiriyi yapıyorum aslında" dedi.

Konserleri çok özlediğini söyleyen Gökhan Akar, ""Son dönemde online verilen konserler gerçeğinin yerini tutmuyor. Göz göze bakışmak. Karşı karşıya olmak. O başka bir şey. Biz millet olarak bu teması çok sevdiğimiz için bizi tatmin etmiyor. Ben pandemide çok fazla canlı yayın yaptım. Ama dokunamıyorsunuz insanlara. Onun hissiyatı çok fazla" şeklinde konuştu.

"RAP MÜZİĞİ DAYATIYORLAR ŞU AN"Son dönemde rap müziğe olan ilgiyi de değerlendiren Gökhan Akar, "Algı olarak insanları rap müziğe yönlendirme çabası var. Rap müziğin biraz isyankar tarafı var. Zaten bunalmış insanlık evde, rap'in o isyankar yapısı insanları daha da isyan ettiriyor. Türkçe rap, rock, arabesk gibi müziklerin, her dalın bir rengi var. Kırmızıyı da maviyi de yeşili de seversin. Rap müziğin çok fazla pompalandığını düşünüyorum. Çok fazla öne çıkartıldığı, sanki tepemizde bir müziğin dayatıldığı hissiyatı var bende.Rap müziği dayatıyorlar şu an" diye konuştu.

İzmir'de yaşanan depremden etkilenerek yazdığı 'İzmir' adlı parçasının hikayesini de anlatan Gökhan Akar, "Biraz da insanların dertleriyle dertlenmek lazım. İzmirliyim, burada doğup büyüdüm. İzmir depremine kayıtsız kalamazdım. Deprem çadırında yazdım şarkıyı" dedi.