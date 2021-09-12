Şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti

Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte İstanbul'daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Konser programı nedeniyle İstanbul'daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcı, aldığım duyuma göre bundan sonra sadece yaz aylarını köyde geçirecekmiş.

Gözünden ameliyat oldu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, sarı nokta hastalığı nedeniyle gözünden ameliyat oldu. Bu hastalığın etkisiyle son dönemde görme bozukluğu yaşayan sanatçının operasyonunun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim.

Düşe kalka kitesurf

Oyuncu Nilay Deniz, kitesurf eğitimi almaya başladı. Bir süredir arkadaşlarıyla birlikte Akyaka'da tatil yapan Deniz, kitesurf'e merak sardı. Bu alanda iddialı olduğunu ifade eden oyuncu, gününün büyük bir kısmını sörf tahtası üzerinde geçiriyor. Ders alırken sık sık denize de düşen Deniz, bu sporda şimdiden iddialı.

Gençlik filminde başrolü kaptı

İlay Erkök, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği gençlik filminde başrolü kaptı. Şu sıralar Muharrem adlı işadamı sevgilisiyle Amsterdam'da olan oyuncu, döner dönmez çekimler için Kıbrıs'a gidecek. Filmin detayları ise şimdilik merak konusu.