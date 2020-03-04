Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla... - Son Dakika

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Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla...
6 saat önce
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:58 Kaynak: İHA
Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. - İSTANBUL
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