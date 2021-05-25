Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Hepsi grubunun eski üyesi olan Gülçin Ergül, yıllardır kariyerine solo olarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.

6 YILLIK ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen şarkıcı adeta aşk yeminini bozdu. Ergül, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını duyurdu. Şarkıcının paylaşımındaki kalp emojileri de dikkatlerden kaçmadı.