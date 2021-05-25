Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte - Son Dakika

Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

25.05.2021 11:10
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte, System.String[]

Yıllar önce gençlerin çok sevdiği ve popüler olan Hepsi grubundan ayrılarak yoluna tek başına devam etme kararı alan Gülçin Ergül, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile yeni bir aşka yelken açtığını belirtti.

Hepsi grubunun eski üyesi olan Gülçin Ergül, yıllardır kariyerine solo olarak devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.

6 YILLIK ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Uzun zamandır kalbinin boş olduğu bilinen şarkıcı adeta aşk yeminini bozdu. Ergül, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını duyurdu. Şarkıcının paylaşımındaki kalp emojileri de dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Gülçin Ergül, Sosyal Medya, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte - Son Dakika Magazin


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