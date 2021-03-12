Şarkıcı Gülçin Ergül koronavirüse yakalandı: Bu işin hiç şakası yok!

Bir döneme damga vuran Hepsi Grubu'nda yer alan Gülçin Ergül sürpriz bir kararla gruptan ayılmış ve yurt dışına yerleşmişti. Yabancı sevgilisiyle evlenen Ergül daha sonra Türkiye'ye dönmüş ve müzik kariyerine kaldığı yerden devam etmişti.

Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı korona virüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergül; 'Covid-19'dan dolayı hastanede gözetim altındayım. Lütfen herkes çok çok çok dikkat etsin çünkü bu işin hiç şakası yok.' mesajını paylaştı.

Koronavirüsü ağır geçiren ünlü şarkıcının bir süre daha hastanede gözetim altında kalacağı öğrenildi.