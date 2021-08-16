Üye Girişi
Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı - Son Dakika

Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı

16.08.2021 22:27
Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı, System.String[]

Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı.

Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü'nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı. Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, daha sonra avukatı Mert Erdoğan ile basın açıklaması yaptı. Güllü, "Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyla kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum, olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiçbir şekilde, o kadar gerginim ki, konuşamıyorum, husumetimiz yoktur. Sadece Alper Bey'in kendinin şu an açıklayamayacağım ancak ilerde davada zaten hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiçbir şey yok. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim size. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyla tacizle alakalıdır" dedi.

ÜÇ KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Üç kişiden şikayetçi olduğunu belirten Güllü, "Alper denen şahıstan, sevgilisi denen Begüm'den, Cihan denen bir beyefendiden oldum. Zaten programlara katılan da Alper Bey'in kendisi. Direkt bu üç şahıstan şikayetçi oldum. Yine üzerine basa basa söylüyorum, mal sahibimle hiçbir husumetim yoktur. Bu kişilerin, mal sahibimle yakından uzaktan alakası yok. Aslında bakarsanız mal sahibim de bu kişilerden sanırım mağdur" diye konuştu. Kira borcunun olmadığını söyleyen Güllü, dekontlarını savcılığa sunduğunu da belirterek "Bakın dördüncü oldu, emin olduğum için yine söylüyorum, konunun dükkanımla veya mal sahibimle alakası kesinlikle uzaktan yakından yok. Sadece Alper denen şahsın, tek başına bir kadının ayakları üzerinde durmasını yedirememesidir. Daha fazla açıklama yapmak istemiyorum, çünkü çok gerginim" dedi.

"SOMUT DELİLLERİMİZİ SAVCILIĞA SUNDUK"

Güllü'nün avukatı Mert Erdoğan ise "Olay zaten basına yansıdığı gibi ayın 9'unda gerçekleşiyor. Fakat dosya adli makamlara yansıdığı için ve gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeden şunu söylemekte fayda var. Bir olayın, basına yansıtıldığı şekli, bir de evveliyatı var. Yani sizlerin gördüğü bu olayın, 5 dakika öncesi veya 10 dakika öncesi de muhakkak var. Biz bunları da, savcılık kanalıyla getirilmesini istedik. Bir de aynı gecenin akşamında birkaç saat sonra yaşanılanlar var. Bu da zaten yargıya intikal etmiştir. Şu kadarını söylemekte fayda var, burada ayakları üzerinde tek başına durmaya çalışan bir kadının mücadelesi ve bir annenin çırpınışı var. Olay bunlardan ibarettir. Bunun dışındaki konular, tamamen yargıya intikal etmiştir. Bizler somut delillerimizi, savcılık makamına sunduk" dedi. Darp, tehdit ve hakaret suçlarından şikayette bulunduklarını söyleyen avukat Erdoğan, kadına karşı suç işlendiği için koruma talebinde bulunduklarını da belirtti.

Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı

Cumhuriyet Savcılığı, Fethiye, kavga, Güllü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı - Son Dakika Magazin


Son Dakika

Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi Birleşmiş Milletler, Afganistan için acil toplandı: Tüyler ürpertici raporlar alıyoruz 21:49 Birleşmiş Milletler, Afganistan için acil toplandı: Tüyler ürpertici raporlar alıyoruz Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor 20:57 Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor
Aslan lige galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor-Galatasaray maçında ilk düdük çaldı 20:32 Aslan lige galibiyetle başlamak istiyor! Giresunspor-Galatasaray maçında ilk düdük çaldı Afganistan'ın yeni yönetiminde kim kimdir? İşte Taliban'ın beyin takımı 20:09 Afganistan'ın yeni yönetiminde kim kimdir? İşte Taliban'ın beyin takımı Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi 18:53 Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi
Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı 18:10 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz 17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
Galatasaray'ın kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkilerin haddi hesabı yok Galatasaray'ın kazandığı penaltı Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkilerin haddi hesabı yok         
22:34
Michy Batshuayi paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını mest etti! Binlerce kez paylaşıldı Michy Batshuayi paylaşımıyla Beşiktaş taraftarını mest etti! Binlerce kez paylaşıldı         
21:59
Son Dakika: Fırtına'dan müthiş başlangıç! Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti Son Dakika: Fırtına'dan müthiş başlangıç! Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti         
21:10
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi         
20:39
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü         
20:23
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler çelişti! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka konuştu         
16:25
ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu         
16:16
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 22:43:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Güllü Fethiye'de yaşanan kavga ile ilgili iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement