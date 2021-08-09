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Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu - Son Dakika

Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu

09.08.2021 17:42
Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu, System.String[]

Tüp mide ameliyatından sonra bambaşka birine dönüşen şarkıcı Güllü, işletmeye devam ettiği kamp alanının 47 bin TL'lik borcu nedeniyle mal sahibiyle kavga etti. Çıkan kavgada mal sahibine yumruk attan Güllü, karakola götürüldü. Darba uğrayan mal sahipleri şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Türk fantezi müziği sanatçılarından olan Güllü, Fethiye'nin Çalış semtinde işlettiği kamp yüzünden mal sahibiyle kavga etti. Aylık 5 bin 200 lira kirası olan alanın kirasını uzun süredir ödemeyen Güllü'nün borcu 47 bin liraya çıkınca, mal sahibi parasını talep etmeye başladı. Bu nedenle ikili arasında çıkan kavgada ünlü şarkıcı, mal sahibini yumruklarla darp etti. Karakolda biten olayın ardından mal sahipleri, Güllü'den şikayetçi oldu.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Magazin D'nin haberine göre Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık oldu. 47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alındı.

GÜLLÜ'DEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürdü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi oldu.

Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü değişimiyle gündem oldu. Mide ameliyatı olup zayıflayan Güllü'nün son hali çok konuşuldu. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Güllü 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimiyle herkesi şaşırttı. Yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu belirten 46 yaşındaki şarkıcı, bu tarz operasyonlar öncesi herkesi dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüp mide ameliyatından sonra bambaşka birine dönüşen şarkıcı Güllü, 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu

TÜP MİDE AMELİYATI OLAN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİ

Güllü dört sene önce kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını ifade etti. Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlattı.

Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu - Son Dakika
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