Şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği iddiası

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Güllü, sosyal medyada hakkında çıkan "Öldü" iddialarına isyan etti. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' adlı programa konuk olan Güllü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İKİ AY ÖNCEKİ HABERLERE SİTEM ETTİ

Hakkında yapılan haberlere tepki gösteren ünlü şarkıcı, "İki ay önce hakkımda 'Öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladı. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı, 'Abla sen ölmedin mi?' dedi" ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTMIŞTI

Öte yandan uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden ve 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan sanatçı, 70 kilo vermişti. Değişimiyle herkesi şaşırtan 46 yaşındaki Güllü, yeni görüntüsüyle çok mutlu olduğunu ifade etmişti.