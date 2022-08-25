Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi

25.08.2022 22:44

Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi

İSTANBUL - İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti. Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi.

YORUMLAR
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Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
Kaynak: İHA

Gülşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi - Son Dakika
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