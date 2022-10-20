ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika
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ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ

20.10.2022 13:54
ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ

ADLİ kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

ADLİ kontrol şartıyla serbest bırakılan şarkıcı Gülşen, yarınki duruşma öncesi Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, yapılan itiraz üzerine 4 gün sonra konutu terk etmeme adli kontrol kararıyla cezaevinden çıkmıştı. Avukatının itirazı üzerine, konutu terk etmeme adli kontrol kararı, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartına  çevrilmişti. Gülşen yargılandığı davanın yarın yapılacak duruşması öncesi bugün saat 13.00 sıralarında, Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra, polis merkezine girdi. Bir süre sonra polis merkezinden ayrılan Gülşen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü dökümü

------------------------Gülşen'in karakola girişi-Parmak izi okutması-Karakola girişi-Karakoldan çıkışı

-Otomobil ile ayrılması


Kaynak: DHA
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İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen, yarın hakim karşısına çıkacak Gülşen duruşma öncesi imza verdi Gülşen duruşma öncesi imza verdi

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Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞARKICI GÜLŞEN DURUŞMA ÖNCESİ İMZA VERDİ - Son Dakika
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