ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika
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ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1)

25.08.2022 15:45
ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1)

ŞARKICI Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı.

İSTANBUL DHA - ŞARKICI Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.


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Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den Şarkıcı Gülşen'e bir tepki de Bingöl'den Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı
Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika
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