ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI

25.08.2022 16:10
ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI

ŞARKICI Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı.

İSTANBUL DHA - ŞARKICI Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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