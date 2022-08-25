İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca, Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş 'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞARKICI GÜLŞEN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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