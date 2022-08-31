Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti

31.08.2022 14:48
Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından ev hapsiyle tahliye edilmişti.

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından pazartesi günü ev hapsiyle tahliye edilmişti. Adliyeye gelen Gülşen'in avukatı, ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Gülşen bir konserinde İmam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle ' halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini sundu.
YORUMLAR
500
Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti Avukatı Gülşen'in Ev Hapsine İtiraz Etti Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti Şarkıcı Gülşen'in avukatı adli kontrol kararına itiraz etti Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti
Kaynak: İHA

Gülşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 20:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gülşen ev hapsi kararına itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement