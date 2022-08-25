Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı konuştu: Kararın orantısız olduğunu düşünüyoruz, itiraz edeceğiz - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı konuştu: Kararın orantısız olduğunu düşünüyoruz, itiraz edeceğiz

25.08.2022 21:58

Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutuklama kararıyla ilgili açıklama yaparak, "Hepinizin de duyduğu gibi çok üzücü bir şekilde Gülşen hanım tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum, kendisi, ailesi, hepimiz çok üzgünüz. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmedildi.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Tutuklama kararının ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avukat Emek Emre, "Hepinizin de duyduğu gibi çok üzücü bir şekilde Gülşen hanım tutuklandı. Sadece şunu belirtmek istiyorum, kendisi, ailesi, kendisi hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti ve yasaların müvekkilin için adil bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu Madde 216 tanımlı suçtan kendisi aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki, bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Şu aşamada daha başka söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki tutuklamayla sonuçlandı konu, yarın sabahtan itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

"İTİRAZIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

"Kendisi gayet güçlü bir durumda. 3-4 dakika önce yanındaydım. Tabii ki üzgünüz böyle bir karar beklemiyorduk" diyen Emre, "Suçta ve cezada kanunilik önemlidir ve o itibarla ön görmediğimiz bir durum vuku buldu. Tabii ki istinat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirel boyutları olabilir. Fakat eleştiri yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu ve Gülşen hanımın avukatı olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Çağlayan, Gülşen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı konuştu: Kararın orantısız olduğunu düşünüyoruz, itiraz edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı konuştu: Kararın orantısız olduğunu düşünüyoruz, itiraz edeceğiz - Son Dakika
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