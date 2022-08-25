AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir'den Gülşen'e tepki - Son Dakika
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AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir'den Gülşen'e tepki

25.08.2022 09:41
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir'den Gülşen'e tepki

Şarkıcı Gülşen'in, bir konseri sırasında sahneden İmam Hatipli Lisesi mezunlarını hedef alarak yaptığı konuşmaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülşen'in, bir konseri sırasında sahneden İmam Hatipli Lisesi mezunlarını hedef alarak yaptığı konuşmaya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir tepki gösterdi. Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülşen'in ayrımcılık suçu işlediğini dile getirdi.

Şarkıcı Gülşen, konser sırasında sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi için kullandığı "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keşir, "Şarkıcı Gülşen'in İmam Hatipliler için söylediği ifadeler, mezunu ve mensubu olduğum tüm camiaya, öğrencilerine ve mezunlarına yönelik ifadesi iftiradır, bühtandır, apaçık ayrımcılık ve nefret suçudur" ifadelerini kullandı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da Ayşe Keşir'in açıklamasını paylaşarak Şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdiler. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Ayşe Keşir, AK Parti, Gülşen, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir'den Gülşen'e tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Keşir'den Gülşen'e tepki - Son Dakika
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