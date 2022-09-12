Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

12.09.2022 12:19
Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

ATAŞEHİR'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün en yakın karakola imza atma şartı da getirildi.

Gülşen'in avukatı Emek Emre, iddianamenin İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından ev hapsinin kaldırılması için talepte bulunmuştu. Talebi üst mahkeme değerlendirdi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 ağustos tarihinden beri ev hapsinde olan Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, sanığa yüklenen suçun niteliği ve sanığa yüklenen TCK 216/1. maddesi kapsamındaki suçun cezasının alt ve üst sınırlarının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor olması, sanık hakkında devamına karar verilen konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahiyeti, CMK 109. madde uyarınca "konutu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır" şeklindeki yasal düzenleme ve suçta ve cezada orantılılık ilkesi hep birlikte değerlendirildiğinde, sanık avukatlarının itirazlarını kısmen kabul ettiğini belirtti. Ayrıca mahkeme, Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu.

21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKGülşen, 21 Ekim'de İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Gülşen'in "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.


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Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu Gülşen'in Ev Hapsi Kaldırıldı, Yurt Dışı Çıkış Yasağı Konuldu ŞARKICI GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI ŞARKICI GÜLŞEN'İN EV HAPSİ KALDIRILDI
Kaynak: DHA

Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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