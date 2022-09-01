Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi - Son Dakika
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Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

01.09.2022 17:05
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.

Gülşen bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmişti ve Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre ev hapsinin kaldırılması için itiraz dilekçesini vermişti. Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddetti. - İSTANBUL

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Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi Şarkıcı Gülşen'in adli kontrol kararının kaldırılması talebi reddedildi İSTANBUL-GÜLŞEN'İN EV HAPSİNİN KALDIRILMASI TALEBİNE RET İSTANBUL-GÜLŞEN'İN EV HAPSİNİN KALDIRILMASI TALEBİNE RET
Kaynak: İHA

Gülşen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi - Son Dakika
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