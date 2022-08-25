Son dönemde şarkılarından çok giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında katıldığı bir konserde İmam Hatipli bir kişiye yönelik kullandığı "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri büyük tepki çekti.
Gündem olan olayın ardından Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Gülşen bugün soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Gülşen'e yönelik AK Partili isimlerden gelen tepkilerin ardından bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, "İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Gülşen'in 'imam hatip' sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz - Son Dakika