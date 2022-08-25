Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz - Son Dakika
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Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz

25.08.2022 17:31

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz aylarda bir konserde İmam Hatipli bir kişiye yönelik sözlerine bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, "İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.

Son dönemde şarkılarından çok giydiği kıyafetlerle gündem olan Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında katıldığı bir konserde İmam Hatipli bir kişiye yönelik kullandığı "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor" ifadeleri büyük tepki çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Gündem olan olayın ardından Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Gülşen bugün soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BİR TEPKİ DE PERİNÇEK'TEN

Gülşen'e yönelik AK Partili isimlerden gelen tepkilerin ardından bir tepki de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, "İmamlarımıza, hatiplerimize ve din adamlarımıza yönelik her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz" dedi.

Gülşen'in İmam Hatiplilerle ilgili sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten
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Doğu Perinçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen'in 'imam hatip' sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz - Son Dakika


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