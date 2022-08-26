Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"

26.08.2022 09:48
Yeniden Refah Partili isimden şarkıcı Gülşen hakkında skandal paylaşım! "Bu kadının katli vaciptir"

Yeniden Refah Partisi'nde görevli Ömer Yıldız isimli bir şahıs, imam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında skandal bir tweet attı. Yıldız'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadının katli vaciptir. #Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandığı ve kısa süre içinde attığı tweeti sildiği görüldü.

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen'in tepki çeken sözleri nedeniyle harekete geçti.

TUTUKLANDI

Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

KARARA TEPKİ GÖSTEREN DE DESTEK VEREN DE ÇOK

Tutuklama kararına tepki gösterenler kadar yerinde bulanların sayısı da azımsanmayacak boyutlara ulaşırken, yapılan ve kısa sürede silinen bir paylaşım ise sosyal medyada resmen infial yarattı.

YENİDEN REFAH PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Yeniden Refah Partisi'nde görev yapan Ömer Yıldız isimli şahıs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadının katli vaciptir. #Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı.

TEPKİLER SONRASI KISA SÜREDE SİLDİ

Yıldız'ın büyük tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildiği fark edilirken, çok sayıda kullanıcı ekran görüntüsünü aldıkları tweet'i kendi hesaplarından paylaşarak Yeniden Refah Partisi'nde görevli isme tepki yağdırdı.

YORUMLAR
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Refah Partisi, Gülşen, Güncel, Son Dakika

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