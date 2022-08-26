Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir

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Şarkıcı Gülşen'le ilgili skandal paylaşım: Bu kadının katli vaciptir

Nisan ayında çıktığı bir konserde İmam hatiplilerle ilgili sarf ettiği sözler sonrası büyüyen tepkilerin ardından dün akşam tutuklanan şarkıcı Gülşen, sosyal medyayı deyim yerindeyse yerinden oynattı.

EBUBEKİR SİFİL'İN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Karar aralarında ünlü sanatçı ve siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin büyük tepkisini çekerken, çok sayıda kullanıcının İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" çıkışında bulunduğu videoyu hatırlattığı paylaşımlar sosyal medyada yer aldı.

"NAMAZ KILMAMAYA DEVAM EDERSE TAZİREN ÖLDÜRÜLEBİLİR"

Sifil'in önceki gün internete düşen videoda "Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

"SİFİL'LE İLGİLİ NEDEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR?"

Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklandığını ancak böylesine tehlikeli sözlere rağmen Sifil hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirten, aralarında CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da bulunduğu çok sayıda kişi, attıkları tweet'lerle bunun nedenini sordu.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;