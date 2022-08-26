Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir - Son Dakika
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Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir

26.08.2022 10:36

Gülşen'in, "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması büyük tartışmalara yol açtı. Bazı siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" çıkışıyla gündeme gelen ilahiyatçı Ebubekir Sifil hakkında neden bir işlem yapılmadığını sorguladı.

Nisan ayında çıktığı bir konserde İmam hatiplilerle ilgili sarf ettiği sözler sonrası büyüyen tepkilerin ardından dün akşam tutuklanan şarkıcı Gülşen, sosyal medyayı deyim yerindeyse yerinden oynattı.

EBUBEKİR SİFİL'İN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Karar aralarında ünlü sanatçı ve siyasetçilerin de bulunduğu yüzlerce kişinin büyük tepkisini çekerken, çok sayıda kullanıcının İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in "Namaz kılmayanlar öldürülebilir" çıkışında bulunduğu videoyu hatırlattığı paylaşımlar sosyal medyada yer aldı.

"NAMAZ KILMAMAYA DEVAM EDERSE TAZİREN ÖLDÜRÜLEBİLİR"

Sifil'in önceki gün internete düşen videoda "Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

"SİFİL'LE İLGİLİ NEDEN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR?"

Gülşen'in İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklandığını ancak böylesine tehlikeli sözlere rağmen Sifil hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirten, aralarında CHP'li vekil Ali Mahir Başarır, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da bulunduğu çok sayıda kişi, attıkları tweet'lerle bunun nedenini sordu.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkilerden bazıları;

Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in 'Namaz kılmayanlar öldürülebilir' sözleri yeniden gündem oldu
Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in 'Namaz kılmayanlar öldürülebilir' sözleri yeniden gündem oldu
Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in 'Namaz kılmayanlar öldürülebilir' sözleri yeniden gündem oldu
Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in 'Namaz kılmayanlar öldürülebilir' sözleri yeniden gündem oldu
Gülşen'in tutuklanmasının ardından İlahiyatçı Ebubekir Sifil'in 'Namaz kılmayanlar öldürülebilir' sözleri yeniden gündem oldu
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Son Dakika Güncel Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir - Son Dakika


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