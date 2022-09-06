Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir

06.09.2022 16:23

Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, şarkıcı Gülşen hakkında, "Bu kadının katli vaciptir" paylaşımı yapmıştı. Avukatı aracılığıyla harekete geçen şarkıcı, Yıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, 30 Nisan'da verdiği bir konser esnasında İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde tutuklanmış ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Avukat Emek Emre, bu süreçte Gülşen hakkındaki bazı paylaşımlar için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA HAREKETE GEÇTİ

Suç duyurusunda, "Müvekkile uygulanan insan haklarına, hukuka aykırı, usulsüz, ölçüsüz ve orantısız muamele dolayısı ile içinde bulunduğu durum ne yazık ki, müvekkili sevmeyen ve/veyahut bir şekilde gündeme gelmek isteyen kişiler tarafından adeta bir fırsat olarak görülmüş, müvekkil aleyhine suç oluşturacak şekilde duydukları halkı kin ve nefrete sürükleyecek söylemlerini sosyal medya platformlarında bir takım hastaglerle dile getirmişlerdir" denildi.

Gülşen'den 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu

"BU KADININ KATLİ VACİPTİR" PAYLAŞIMINA SUÇ DUYURUSU

Dilekçede, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın Gülşen hakkında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gülşen Tutuklansın" hashtagiyle, "Bu kadının katli vaciptir" şeklinde paylaşım yaptığını belirtilerek şikayetçi olunduğu belirtildi. Bu paylaşımın çok kısa sürede geniş kitlelere yayıldığı belirtilen dilekçede, "Bu suç teşkil eden paylaşım toplumun her kesimi tarafından çok büyük bir tepki görünce şüpheli derhal hesabını gizli/kapalı/kitli konuma getirmiş olup iş bu paylaşımın hali hazırda şüphelinin hesabında durup durmadığı tarafımızca bilinmiyorsa da söz konusu paylaşım tüm haber sitelerinde haber olarak yer almış yer almaya da devam etmektedir." denildi.

Gülşen'den 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu

4 SUÇTAN DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, Ömer Yıldız hakkında "Anayasayı ihlal", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılması için dava açılması talep edildi.

Gülşen'den 'Katli vaciptir' diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu
YORUMLAR
500
Tekirdağ yerel haberleri: İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri Arasında Enerji Yönetimi Protokolü İmzalandı Tekirdağ yerel haberleri: İstanbul ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri Arasında Enerji Yönetimi Protokolü İmzalandı BAKAN ÖZER:  İSTANBUL'DA YÖNETİCİ AKADEMİSİ AÇTIK BAKAN ÖZER:  İSTANBUL'DA YÖNETİCİ AKADEMİSİ AÇTIK
Kaynak: DHA

Ömer Yıldız, İstanbul, Gülşen, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:13:10. #1.11#
SON DAKİKA: Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement