Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu

21.10.2022 17:18
Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu

ŞARKICI Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün görülen duruşmada yurt dışı yasağının devamı yönündeki mahkeme kararına itirazda bulundu.

ŞARKICI Gülşen'in avukatı Emek Emre, bugün görülen duruşmada yurt dışı yasağının devamı yönündeki mahkeme kararına itirazda bulundu.

Üst mahkemeye gönderilmek üzere duruşmanın görüldüğü İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yurt dışı yasağının devamı yönündeki kararın haksız ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede, "Yurt dışına çıkamam suretiyle uygulanan adli kontrol tedbiri isnat edilen suç ve alınması muhtemel ceza bakımından ölçülülük ilkesi ile bağdaşmamıştır. Ayrıca adli kontrol tedbirinin, seyahat hürriyetini bağlamanın yanı sıra annelik sorumluluklarını da ifa etmesini engellemektedir. Oğlu 3 yıldır İspanya'da eğitimine devam etmektedir. Yurt dışı yasağı nedeniyle küçük Azur annesinden, müvekkil de oğlundan hukuksuz şekilde mahrum bırakılmaktadır. Müvekkil evladına ne diyeceğini bilemez durumdadır" denildi. Söz konusu yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması veya daha ölçülü bir adli kontrol tedbiri olan güvence teminatı ile değiştirilmesi talep edildi. Değerlendirmeyi, olan nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden sanık hakkında tahliye kararı Son dakika 3. sayfa: Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden sanık hakkında tahliye kararı Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıktı Şarkıcı Gülşen hakim karşısına çıktı

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 Dünya devi Liverpool'un stadına yaptırdığı mescit ilk kez görüntülendi!
17:51 Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz
17:28 İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! MHP'li Oktay Vural'ın aylar önce iktidara yönelik sözleri iddiaları doğrular nitelikte
17:13 Ardahan'da 3 ay önce kaybolan çobanın cesedi feci halde bulundu
17:04 6 yıl önce yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmemişti! Ankaragücü ile Amedspor, Türkiye Kupası'nda eşleşti
16:59 İngiltere'de Liz Truss'un istifası sonrası gündem eski başbakan Boris Johnson! Savunma Bakanı Wallace'dan açık destek...
16:53 İstanbul Barosu'nda seçim zamanı! Yedi avukatlık grubunun adayları ve bir bağımsız aday başkanlık için yarışacak
16:50 AK Parti'de bir istifa daha mı yaşanacak? Fakıbaba'nın manidar paylaşımını beğenen isimden açıklama geldi
16:21 THY'nin İstanbul-Bogota seferinde rahatsızlanan yolcu yaşamını yitirdi
16:20 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bavul" krizi! Ünlü hava yolu şirketi, yolcuların bavullarını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 18:36:43. #1.12#
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen yurt dışı yasağının kaldırılması için itirazda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement