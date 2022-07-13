ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN ÇANTASI, OTURDUĞU SANDALYEDEN ÇALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN ÇANTASI, OTURDUĞU SANDALYEDEN ÇALINDI

13.07.2022 18:55

BEYOĞLU'nda, ablası eski manken Aysu Baçeoğlu ve arkadaşıyla birlikte bir restoranda oturan şarkıcı Günsu İnce'nin sandalyeye asılı duran çantası, bir erkeğin yardım ettiği 3 kadın tarafından çalındı.

BEYOĞLU'nda, ablası eski manken Aysu Baçeoğlu ve arkadaşıyla birlikte bir restoranda oturan şarkıcı Günsu İnce'nin sandalyeye asılı duran çantası, bir erkeğin yardım ettiği 3 kadın tarafından çalındı. İnce, Çalınan, birinin emekli maaşı olabilirdi. Yakalasınlar ve cezalarını çeksinler istiyorum dedi.

Olay, Karaköy'deki bir balık restoranında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ablası eski manken Aysu Baçeoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte balık restoranına gelen şarkıcı Günsu İnce, çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. İnce, ablası ve arkadaşıyla birlikte sohbet ettiği sırada, restoranın önüne gelen şapkalı ve gözlüklü, bir erkek ile 3 kadın etrafta dolaşmaya başladı. Kadınlardan biri gözcülük ederken, erkek şüpheli, o sırada dinlenmek için sandalyede oturan garsonun yanına geldi. Erkek şüpheli, garsonu oyalamak için tuvaletin yerini sorduğu sırada, 2 kadın şüpheli şarkıcı Günsu İnce'nin bulunduğu masaya yöneldi. Kadınlardan biri, hırsızlığı görmemeleri için masadakilerin görüş alanını kapatırken, diğer kadın sandalyede asılı bulunan çantayı alarak restoranın içine girdi. Çantayı bir poşetin arasına saklayan kadınlar restoranın diğer kapısından çıkarak uzaklaştı.

Çantasının çalındığından habersizce ablası ve arkadaşıyla sohbete devam eden Günsu İnce, yaklaşık yarım saat sonra çantasının yerinde olmadığını fark etti. Restoranın güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından çantasının çalındığını anlayan şarkıcı, polis merkezine giderek hırsızlık şüphelileri hakkında şikayette bulundu.

Yaşadığı hırsızlık olayının etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden şarkıcı Günsu İnce, Karaköy'de bir balıkçıda, ablam ve kız arkadaşımla oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Arka masada, restoran çalışanını oyalıyorlar. Mekanın içine kadar girip, sandalyede asılı olan çantamı alıp, poşetlerin arasına saklayıp mekandan çıkıyorlar. Ben, bunu yarım saat sonra fark ettim. Güvenlik kameralarını izledik. Şok oldum. O kadar profesyoneller ki? 4 kişilik bir ekip, 3 kadın 1 erkek. Şapkalar takmışlar. Kendilerini kamufle etmişler ve önümüzden geçip gitmişler. Çanta değerliydi, bilindik bir marka. Cüzdanım da öyle. Çok önemli de değil. Bana ait olan bir şeyin gitmesine üzülüyorum. Başkalarına yapılmasın istiyorum. İçinde parfümlerim, makyaj malzemelerim vardı. Çalınan, birinin emekli maaşı olabilirdi. Yakalasınlar ve cezalarını çeksinler istiyorum. Karaköy Karakolu'na başvurdum. Bu tarz olaylar bu ara çok oluyormuş. Yabancı uyruklu olmalarından şüpheleniliyor dedi.

İnce'nin aynı masada oturduğu arkadaşı Burçak Durası ise Fark ettiğimiz anda kamera kayıtlarına baktık. Polisi devreye soktuk. 17.34 sıralarında gerçekleşmiş. Biri tuvaleti sorarak oyalıyor. 3 kadın, bir erkek. Tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Kimsenin başına gelmesini istemiyoruz. Bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını diliyoruz diye konuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada Son Dakika | Şarkıcı Günsu İnce'nin çantasının çalındığı anlar kamerada Karaköy'de balık restoranında çantası çalınan şarkıcı Günsu o anları anlattı Karaköy'de balık restoranında çantası çalınan şarkıcı Günsu o anları anlattı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN ÇANTASI, OTURDUĞU SANDALYEDEN ÇALINDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
18:29 Çeşme'de makilik alanda başlayan yangın İzmir-Çeşme otoyoluna sıçradı! Yangına 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan müdahale ediliyor
17:59 "Arada kaynadım" diyen Ozan Tufan'dan olay açıklama! Mesut Özil, kendisi için Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıya gelmiş
17:41 Bekçilerin gözü bu haberdeydi! 6 aylık enflasyon rakamları sonrası en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" dedi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 19:13:12. #1.12#
SON DAKİKA: ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN ÇANTASI, OTURDUĞU SANDALYEDEN ÇALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement