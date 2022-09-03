İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin

03.09.2022 10:09

Şarkıcı Hadise, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022'nin ilk gününde Kültürpark'ta sahne aldı. Binlerce kişi Hadise'nin şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Şarkıcı Hadise, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022'nin ilk gününde Kültürpark'ta sahne aldı. Binlerce kişi Hadise'nin şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

İzmir'de çifte fuar heyecan başladı. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu 2022'nin ilk gününde dün sahneye Hadise çıktı. 11 Eylül'e kadar Kültürpark'ta devam edecek çifte fuarların çim konserleri kapsamında sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Çim konserleri kapsamında bugün Gülşen, 4 Eylül'de Özcan Deniz, 5 Eylül'de Bülent Ersoy, 6 Eylül'de Tuğba Yurt, 7 Eylül'de Gökhan Tepe, 8 Eylül'de Derya Uluğ, 9 Eylül'de Çakal&Reckol, 10 Eylül'de İzmir Türküleri, 11 Eylül Pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İlk Sahne Hadise'nin - Son Dakika
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