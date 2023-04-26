Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor

26.04.2023 13:12

"Hadise'nin şikayeti üzerine, Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu iddialarını kasıtlı ve tahammül sınırlarını aşan ifadelerle dile getirdikleri gerekçesiyle magazin programı yorumcuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında "hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan suçlamaya göre 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis cezası talep ediliyor.

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı Hadise'ye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca üç şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

SEREN SERENGİL MESAJLARI TEYİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

Hadise şikayetçi oldu; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

ARTO VE BİRCAN BALİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler. Şarkıcı Hadise'nin "müşteki" sıfatında yer aldığı iddianamede, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto "şüpheli" sıfatında yer aldı.

SERENGİL'İN 4 YIL, ARTO VE BALİ'NİN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında "Sesli ve görüntülü hakaret" suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar, Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Hadise şikayetçi oldu; Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Seren Serengil, Bircan Bali, Hadise, Arto, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlık dünya basınında gündem oldu
13:14 İtalya basını, Fenerbahçe'nin gelecek vaad eden yıldız ismi Arda Güler için "Fenomen bebek" lakabı taktı
13:04 İtalyanlar, Arda Güler'e "Fenomen bebek" lakabını taktı
12:59 Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor
12:50 Twitter'a yıllık ödeme yapan İrem Derici, mavi tiki gelmeyince Elon Musk'a küfür ederek çıkıştı
12:47 Bakan Yanık'tan tartışma yaratan AFAD kolileri hakkında açıklama: Bilgim dışında gerçekleşmiştir
12:44 Galatasaray'ın kiralık aşkı Mauro İcardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istiyor
12:36 Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajlarını ifşa eden Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
12:27 Yıllık ödeme yapmasına rağmen Twitter'daki mavi tiki gelmeyen İrem Derici'den Elon Musk'a küfürlü tepki
12:30 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "İmralı'ya heyet gönderildi" diyen Selahattin Demirtaş'a sert yanıt: Açık ve net olarak yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 15:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hadise ve Reza Zarrab arasındaki mesajlaşmaları ifşalayan Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, hapis cezası talebiyle yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement