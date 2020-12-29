Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak

Son olarak Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, koronavirüsü atlattıktan sonra işine yoğunlaştı. TikTok'ta konser vermeye hazırlanan Hadise, bu projeden binlerce lira gelir elde edecek.

YILIN SON GÜNLERİNİ KAZANÇLA KAPATACAK

Ünlü şarkıcı Hadise, yılın son günlerini 5 milyonun üstünde bir kazançla kapatıyor. Yılbaşı konseri için Tiktok uygulaması ile 200 bin dolara (1 milyon 500 bin TL) anlaşan Hadise, ayrıca bir kozmetik markasıyla sözleşme imzalayıp markadan 4 milyon TL aldı.

O SES TÜRKİYE'NİN YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA DA YER ALACAK

Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.

ONLİNE KONSER VERECEK

Hadise, 31 Aralık gecesi sosyal medya platformu TikTok'ta sahne alacak. TikTok'tan canlı yayınlanacak yeni yıl konseri merakla bekleniyor. Hadise 2021 yılbaşında vereceği konserle sizin için en güzel şarkılarını söyleyecek.