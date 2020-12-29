Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak - Son Dakika

Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak

29.12.2020 23:13
Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak, System.String[]

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise, 2021'e servetine servet katarak giriyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak Tik Tok yılbaşı konseri ile adından söz ettirdi. Şarkıcı, üç saatlik performans için firmadan 1 milyon 500 bin TL alacak.

Son olarak Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, koronavirüsü atlattıktan sonra işine yoğunlaştı. TikTok'ta konser vermeye hazırlanan Hadise, bu projeden binlerce lira gelir elde edecek.

YILIN SON GÜNLERİNİ KAZANÇLA KAPATACAK

Ünlü şarkıcı Hadise, yılın son günlerini 5 milyonun üstünde bir kazançla kapatıyor. Yılbaşı konseri için Tiktok uygulaması ile 200 bin dolara (1 milyon 500 bin TL) anlaşan Hadise, ayrıca bir kozmetik markasıyla sözleşme imzalayıp markadan 4 milyon TL aldı.

O SES TÜRKİYE'NİN YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA DA YER ALACAK

Hadise, yıllardır ekranda olduğu ve bu sene pandemi nedeniyle yayınlanmayan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına da katıldı.

ONLİNE KONSER VERECEK

Hadise, 31 Aralık gecesi sosyal medya platformu TikTok'ta sahne alacak. TikTok'tan canlı yayınlanacak yeni yıl konseri merakla bekleniyor. Hadise 2021 yılbaşında vereceği konserle sizin için en güzel şarkılarını söyleyecek.

Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak
Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak
Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak

Türk Lirası, Yılbaşı, Konser, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti İstanbul Emniyet Müdürü talimat verdi, ekipler harekete geçti! Yetim ve öksüz çocukların yüzü güldü Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı
Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor         
23:06
Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi         
22:57
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu         
21:27
Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu         
20:38
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 23:23:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Hadise, sosyal medya üzerinden konser verip servet kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei