Şarkıcı Hakkı Bulut'un kızının evinden hırsızlık davasında karar - Son Dakika

Bahçelievler'de şarkıcı Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut'un evine girerek hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık Önder Yıldızhan "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraflar katılmadı. Tutuklu sanık Önder Yıldızhan'ın celse arasında tahliye edildiği öğrenildi.

Mahkeme, sanık hazır olmadığından savunmasının alınmadığını belirterek, kararını açıkladı.

Sanık Önder Yıldızhan'ı "nitelikli hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın müştekinin zararını karşılaması ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini göz önüne alarak cezasını 2 yıl 1 aya indirdi.

Mahkeme, sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak, sanığın daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyetleri bulunduğu için yeniden suç işlemeyeceği ve pişmanlık duyduğu hususunda olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına karar verdi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 16 Ekim 2019'da iki kişinin Naz Bulut'un evine girip sprey sıktıkları belirtilerek, Bulut'un cep telefonunu, kol saatini, güneş gözlüğünü, bir miktar parasını ve gümüş takı setini aldıkları kaydedilmişti.

Binadaki güvenlik kamerasından hırsızlardan birinin Önder Yıldızhan olduğunun belirlendiği dile getirilen iddianamede, sanık Yıldızhan'ın "nitelikli hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığının ihlal etme" suçlarından 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan tespit edilemeyen diğer şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.