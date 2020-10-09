Şarkıcı Halil Sezai hakkında hapis istemi - Son Dakika

Şarkıcı Halil Sezai hakkında hapis istemi

09.10.2020 16:41

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 7 aydan, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i 18 Eylül'de darbettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki Hüseyin Meriç'in Tuzla ilçesinde ikametinin içerisinde bulunduğu esnada, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun içeriye girerek "seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiğini, bu sırada elindeki odun parçası ile kendisine vurduğunu, uzaklaşmak amacıyla koşarak evin dışına çıktığını, dışarıda da Paracıkoğlu tarafından yumruk ve tekme ile darp edildiğini söylediği anlatıldı.

Şikayetçi Meriç'in, Paracıkoğlu'nun daha sonra küfürlerine ve tehditlerine devam ettiğini, kendisinin o sırada sokakta bulunanlardan yardım istediğini, sokak kalabalıklaşmaya başlayınca Paracıkoğlu ile yanındaki şahısların arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği aktarılan iddianamede, yaşanan olaylar sırasında yaralandığı için hastaneye giderek tedavi olduğunu belirten Meriç'in bu nedenle şikayetçi olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun ifadesinde ise olay günü arkadaşı olan Murat Aytaç Ağırlar'a ait Tuzla ilçesinde bulunan villaya çekim yapmak amacıyla gittiklerini, müşteki Hüseyin Meriç'i yaklaşık 2 senedir tanıdığını, geçmişteki samimiyetine güvenerek çekim yapmak için villayı kullanma amacıyla Meriç ile görüşmeye geldiğini, görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldığını söylediği bildirildi.

Daha sonra villanın müştemilatında bulunan odunluktan bir adet odun parçası aldığını anlatan Paracıkoğlu'nun, odun parçasını Meriç'e şaka amacıyla uzattığını, bu esnada Meriç'in kendisine karşı "tehdit ve hakaretlerde" bulunduğunu, daha sonra aralarında tartışma yaşandığını, müşteki Meriç'in küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle bir kaç defa kendisine vurduğunu ve o sırada küfür de etmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

Halil Sezai'nin elindeki odun parçası "silahtan" sayıldı

Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun elinde bulunan yaklaşık 30 santimetrelik odun parçası ile müşteki Hüseyin Meriç'i tehdit ettiği, küfür içerikli sözler sarf ederek alenen hakarette bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Paracıkoğlu'nun yaşanan bu tartışma esnasında müşteki Hüseyin Meriç'i odun parçası ile ve daha sonra tekme ve yumruk atmak suretiyle yaraladığı, müşteki Meriç'in alınan adli doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Şüpheli Halil Sezai'nin bu şekilde üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu silahtan sayılan odun parçası ile işlediği vurgulanan iddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'e ait ikamete girmeye çalıştığı esnada ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar vererek "mala zarar verme" suçunu da işlediği kaydedildiği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'e ait ikamete izinsiz bir şekilde ve meşru olmayan bir amaca yönelik olarak girdiği ve burada kaldığı, bu nedenle de üzerine atılı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği kaydedildi.

Bu kapsamda Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame kabul edilirse hakim karşısına çıkarılacak

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Halil Sezai Paracıkoğlu hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraza bakan hakimliğin itirazın reddine karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmettiği bilgisi de verildi.

Hüseyin Meriç hakkında takipsizlik kararı

Öte yandan Paracıkoğlu'nun yaşanan olay sırasında kendisini darbederek hakaret ettiğini öne sürdüğü komşusu Hüseyin Meriç hakkında yaptığı şikayet üzerine "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Paracıkoğlu hakkında da, Meriç'in şikayeti üzerine "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yürütülen soruşturma da takipsizlikle sonuçlandı.

Şarkıcı Halil Sezai hakkında hapis istemi

Halil Sezai, İddianame, Tuzla, Meriç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Halil Sezai hakkında hapis istemi - Son Dakika

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