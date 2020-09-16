Şarkıcı Halil Sezai'nin komşusunu darbetmesi - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'i evinde ziyaret etti.

Yazıcı, Hüseyin Meriç'i Tuzla'daki evinde ziyaret ederek, durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam da bulundu.

Belediye Başkanı Yazıcı, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri hicap duyarak izlediğini söyledi.

Konuyu gündemde tutacağının sözünü verdiği Meriç'ten şahsı ve Tuzla halkı adına özür dileyen Yazıcı, elinden ne gelirse yapacağını ifade etti.

Yazıcı, "Sanatçı ruhu olduğunu iddia edenlerin insani olmayan tavır ve davranışları önce o camiaya bir hakarettir. Bunun da hesabını verir, hiç merak etmeyin." dedi.

Süreç

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında dün tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatı vermişti.