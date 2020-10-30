Şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai Paracıkoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Duruşmada, şikayetçi Hüseyin Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşma, sanık Paracıkoğlu'nun savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.