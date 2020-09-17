Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi, System.String[]

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın talimatıyla mevcutlu şekilde ifadeye çağrılan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca mevcutlu bir şekilde getirilmesi talimatı üzerine avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, bir saati aşan ifade işleminin ardından Paracıkoğlu'nu "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Halil Sezai Paracıkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinde, Hüseyin Meriç'i 2 yıldır tanıdığını, geçmişte beraber defalarca yemek yediklerini, vakit geçirdiklerini, bu samimiyete güvenerek çekim için villayı kullanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hüseyin Meriç ile görüşmeye giderken sevdiği bir çiçeği aldığını dile getiren Paracıkoğlu, ifadesinde şunları anlattı:

"Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım. Bahçedeki tartışmamızda ben kesinlikle Hüseyin Bey'in ikametinin içine girmedim. Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada 'Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı?' şeklindeki söylemimin olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey'in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darbetmiştir. Ben de yaralandım."

Başsavcılığın açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tuzla'da bir villa sitesinde 15 Eylül'de Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının belirlendiği anlatılan açıklamada, tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı, kolluk ekibine de iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığının bilgilendirilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, mağdur H.M. hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüphelilerin serbest bırakıldığı ifade edilerek, devam eden araştırmalar kapsamında 16 Eylül'de kamuoyuna yansıyan ve sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ile alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği vurgulandı.

Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 Eylül'de Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilip ifadesi alınan şüpheli, 'silahla yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Halil Sezai, Cumhuriyet, Tuzla, Ezan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avrupa Ligi'ndeki Riga FC-Tre Fiori maçı stat lambasının kırılması nedeniyle ertelendi Avrupa Ligi'nde Borac'ı 2-0 yenen Rio Ave, Beşiktaş'ın rakibi oldu İstanbul'da tüm toplu taşıma otobüsleri İETT'ye bağlandı! Özel halk otobüsleri tarih oldu Canlı yayında Doğu Perinçek'i kızdıran soru: Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı? Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu darbeden Halil Sezai tutuklandı         
23:51
Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümit Can Uygun'un annesi intihar etti         
23:26
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Netflix'in Netflix'in "Minnoşlar" filmini yayınlama ısrarı pahalıya patladı! Abonelik iptallerinde patlama yaşandı         
19:39
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar 80 bin üniversitelinin yaşadığı bölgede uyuşturucu fabrikası kurmuşlar         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 01:12:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı Halil Sezai, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei