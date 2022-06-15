Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Hande Ünsal sahne aldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi konuşan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 24 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan konserin üzücü şehit haberleri nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.
Subaşı, belediye olarak sosyal etkinliklere devam edeceklerini belirtti.
Şarkıcı Hande Ünsal, Subaşı'nın konuşmasının ardından sahneye çıktı. Ünsal'ın söylediği şarkılara zaman zaman eşlik eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Konseri Belediye Başkan Vekili Subaşı ile CHP İl Başkanı Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile çok sayıda vatandaş izledi.
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