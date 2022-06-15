Konseri Belediye Başkan Vekili Subaşı ile CHP İl Başkanı Metin Yaşar , Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA

Bilecik, gençlik, Subaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi - Son Dakika

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