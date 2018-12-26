Şarkıcı Hande Yener'e Taciz Davasında Karar

İSTANBUL(AA) - Şarkıcı Hande Yener'e sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve Cihangir'deki evine zorla girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık Recep Güngör'e, Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor doğrultusuna ceza verilmesine yer olmadığına...

İSTANBUL(AA) - Şarkıcı Hande Yener'e sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve Cihangir'deki evine zorla girmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık Recep Güngör'e, Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor doğrultusuna ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.



İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kamuoyunda Hande Yener ismiyle tanınan müşteki Makbule Hande Özyener ve sanık Recep Güngör'ü avukatları temsil etti.



Dosyaya giren evrakların okunmasıyla başlanan duruşmada mahkeme hakimi, sanığın akıl sağlığına ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporun dava dosyasına girdiğini açıkladı.



Raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiği ve "Atipik Psikoz" rahatsızlığının bulunduğu kaydedildi.



Duruşmada söz alan müşteki avukatı, rapora ilişkin beyanda bulunmak için süre isteyerek, sanığın rapor alındıktan sonra geçen sürede iyileşip iyileşmediği, müvekkilini hala tehdit edip etmediği, rapordaki hususların doğru olup olmadığının tespiti için sanığın mahkeme huzurunda tekrar dinlenilmesini talep etti.



"Raporda 'akıl hastası' diyorsa ben akıllı mı diyeyim?"



Bunun üzerine mahkeme hakimi, sanığın daha önce dinlenildiğini ve tekrar çağrılmasına gerek olmadığını belirterek, "Dava süresince 8-9 duruşma yapılmış, müvekkiliniz duruşmaya gelmemiş. Gelsin kendisi söylesin. Ben bıktım. Karar vereceğim. Adam akıl hastası, 'evet ben yaptım' diyor. Biz de 'sanık yapmış' diyoruz. Doktor raporda 'akıl hastası' diyorsa ben bu sanığa akıllı mı diyeyim? " ifadelerini kullandı.



Sanığın avukatı da söz alarak, müvekkilinin cezai ehliyeti olmadığını ve bu nedenle ceza verilemeyeceğini belirterek, beraat talebinde bulundu.



Karar



Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Recep Güngör'ün, Adi Tıp Kurumu raporuyla akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunmadığını kaydetti.



Bu sanık hakkında "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanık hakkında gerekli koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.



Sanığın toplum açısından tehlikeliliği ortadan kalkana veya önemli ölçüde azalana kadar yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi görmesine hükmeden mahkeme, tedavi sonunda hastanenin mahkemeye bildirimde bulunmasını kararlaştırdı.



Karar onandığı takdirde, sanık hastanede tedavi altına alınacak ve iyileştiği takdirde mahkemeye bildirimde bulunulacak. Sanığın toplum açısından tehlikeliliği ortadan kalktığı tespit edildiği zaman, mahkemenin kararıyla sanık hastaneden çıkabilecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Recep Güngör'ün "cinsel taciz" ve "kişilerin huzur ve sükunetini bozmak" suçlarından 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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