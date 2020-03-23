Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde - Son Dakika Magazin

Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde

6 saat önce

İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı İpek Demir'den sevenlerine müjde, System.String[]

İpek Demir sözü ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan yeni teklisi "Anladım" ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.


Paradise Production etiketiyle yayınlanacak olan şarkının düzenlemesi Taner Çalık'a ait. Ümraniye Film Platolarında çekilen klip yönetmenliğini ise Mustafa Özen üstlendi. Akustik çalışmalarıyla milyonlarca dinlenen sanatçı, projeyi çok inanarak ve büyük özenle hazırladıklarını dile getirirken, "Unutuverdim" 'den sonra dinleyenlerine yeniden dillere dolanacak duygusal bir eser olacağını sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Ertuğrul Sağlam, İpek Demir, Ümraniye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

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