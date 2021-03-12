Şarkıcı İrem Derici'den gizli aşk itirafı! Herkesi şaşırttı

& ;"Yazıp çiziyorsunuz kendi kendinize" diyen Derici, durumun yanlış anlaşıldığını ve Emre Aslan ile Cluphouse'ta eğlendiklerini anlatıp "Arkadaşız diyorum lütfen bunu kırk kere söyletmeyin. Güldük, oynadık bizim komiğimize gitti. Bir aydır Cluphouse'ta takılıyoruz" açıklamasında bulundu.

'10 YILDIR KÜFÜR EDİYORUM'

Geçtiğimiz günlerde kendisine hatırını soran basın mensuplarına yaptığı 'domuz gibiyim' çıkışıyla dikkat çeken Derici, bu sözlerine açıklama getirip şöyle devam etti:

"Domuz gibiyim diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya? Bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfür ediyor bu böyle yani. Eleştirenlere de argo diyeceğim sonra onu da döndür döndür başlık yap bir şey demiyorum. Bu saatten sonra karakter değişmez, niye değiştireyim ki? Beğenmeyen kapatır, sayfayı ya da kanalı kapatır geçer."



