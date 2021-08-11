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Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü! - Son Dakika

Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

11.08.2021 10:14
Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!, System.String[]

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

O ANLAR KAMERADA

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

KAÇMAK İSTEDİĞİMDE ÖNÜME ARABAYI KIRDI

Arıcı'nın skandal hareketlerine maruz kalan sürücü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

Irmak Arıcı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da doğan Irmak Arıcı'nın küçüklüğü Çankırı'da geçmiştir. Aslen İzmir'li olan Arıcı, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. Müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Arıcı, 'Gece Gibi Gönlün' isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakalamış ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırmıştır. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştur. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşmiştir.

"Gece Gibi Gönlün" (2019)

"Mühür" (Mustafa Ceceli ile) (2019)

"Mevzum Derin" (2019)

"Kula Bela" (2020)

"Gün Ağarmadan" (Mustafa Ceceli ile) (2020)

"Yağmurum Ol" (2020)

"Söz Yaşları" (2020)

"Mahşer" (Taladro ile) (2020)

"Sonum Olur" (2021)

"Güya" (2021)

"Bizim Çocuklar" ( Mustafa Sandal, Eypio ve Derya Uluğ ile) (2021)

"Yallah" (2021)

"Toparlanmam Lazım" (Kerim Araz ile) (2021)

Diğer çalışmaları

"Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz" (Fikret Şeneş Şarkıları: Volume 2) (2019)

Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü!

Mustafa Ceceli, Çankırı, Youtube, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü! - Son Dakika Magazin


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