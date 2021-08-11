ŞARKICI IRMAK ARICI TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

ŞARKICI Irmak Arıcı, Kadıköy'de trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü.

ŞARKICI Irmak Arıcı, Kadıköy'de trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen Recep Karaaslan, 23 yaşındaki şarkıcıdan şikayetçi oldu. Olay geçen pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürdü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan tartışma sonrası Arıcı, olay yerinden ayrıldı. Recep Karaaslan'ın şarkıcıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kadıköy, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ŞARKICI IRMAK ARICI TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ - Son Dakika

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi

Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında

Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!

Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı

TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!