Son Dakika Haberleri: ŞARKICI IŞIN KARACA, EŞİ TUĞRUL ODABAŞ'TAN BOŞANMAK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ (1)
Son Dakika Güncel ŞARKICI IŞIN KARACA, EŞİ TUĞRUL ODABAŞ'TAN BOŞANMAK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ (1)

ŞARKICI IŞIN KARACA, EŞİ TUĞRUL ODABAŞ'TAN BOŞANMAK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ (1)

8 saat önce

ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.

ŞARKICI IŞIN KARACA, EŞİ TUĞRUL ODABAŞ'TAN BOŞANMAK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ (1), System.String[]

ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.

Görüntü dökümü:

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-Işın Karaca'nın adliyeye gelişi


- İstanbul
Işın Karaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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