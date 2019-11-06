Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi
7 saat önce
ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.
- İstanbul
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