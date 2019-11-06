Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi
Son Dakika Güncel Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi

Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi

7 saat önce

ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.

Şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi, System.String[]

ŞARKICI Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.

- İstanbul

Işın Karaca, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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