Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi amansız hastalıktan hayatını kaybetti

Son günlerde yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Işın Karaca, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Alzheimer hastası anneannesini kaybeden Karaca, "Her şeyi unuttuğu için bazen nefes almayı bile unutuyordu" ifadelerini kullandı.

"NEFES ALMAYI UNUTMUŞTU"

Vefat eden anneannesinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Işın Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Anneannem Keziban Cansızoğlu... 89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı. Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir. Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia'yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem. Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun. Nefes almayı bile...

"VİRÜSTEN ÖLMEDİ"

"Çok fazla soru geldi, 'anneanneniz kovid miydi' diye! Şükürler olsun değildi. Hatta vefatından 1 gün önce hastaneye gidilecekti. Daha iyi beslenmesi için tüp takılacaktı midesine. Olmadı... Ama kovid değildi. Şükürler olsun. Çok güzel yaşadı. Rahmetli dedemle ikisi de çok çalışkandı. Hayatları boyunca sabah 5 de kalkıp fabrikalarına giderlerdi.

"ANNEM, ANNESİNE PAMUKLAR GİBİ BAKTI"

Gecenin körüne kadar çalışırlardı. Emekli olduktan sonra da hiç durmadılar. Gezmeye bayılırdı anneannem. Allah'ım ölümün bile hayırlısını versin deriz ya. Çok şükür ki çekmedi anneannem. Annemin de hakkı ödenemez tabi. Annesini pamuklara sarıp baktı. Hayat böyle bir şeymiş. Dilerim ki ben de o yaşları görürüm."