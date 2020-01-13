Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi

6 saat önce

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi, System.String[]

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın vefat eden annesi Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi. Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.


Şarkıcı İzzet Yıldızhan dün sosyal medyadan paylaştığı notta, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazını müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı camiinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

İzzet Yıldızhan, Karşıyaka, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı
Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 İstanbul Barosu'ndan Dilvin Ak'ın ailesine destek - Son Dakika
23:48 "Futbolda şike kumpası" davası - Son Dakika
23:45 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:41 Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:40 ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 23:51:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın annesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]