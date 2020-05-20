Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı

Son zamanlarda yaptığı farklı şarkılarla ve tarzıyla adından söz ettiren Almanya'da yaşayan genç Türk müzisyen KADR, geçtiğimiz günlerde sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı.

SON ŞARKISINI SAĞLIKÇILARA ARMAĞAN ETTİ

Son tekli şarkısı 'Asla'yı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına yazan ve armağan eden KADR, Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan Alman evsiz vatandaşları görmezden gelemedi. Almanya'da yaşayan KADR, zor şartlarda sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanlara yemek dağıtan bir organizasyona gönüllü olarak yardım etti.

"İYİLİK BULAŞICIDIR"

Her gün düzenli olarak ihtiyacı olan insanlara yemek yardımı yapan "El Uzatan Eller" derneği ile beraber onlarca insana sıcak yemek dağıtan KADR, 108 bin abonesinin olduğu sosyal medya hesabından da "İyilik bulaşıcıdır, yardım almak değil yardım etmek önemlidir" açıklamasıyla paylaşım yaparak takipçilerini de teşvik etti.