Son Dakika Haberleri: Şarkıcı Kalben İkü'de Sahne Alacak

Şarkıcı Kalben İkü'de Sahne Alacak

1 saat önce

Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla müzik piyasasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, 11 Nisan'da, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) sahne alacak.

Şarkıcı Kalben İkü'de Sahne Alacak, System.String[]
Kendine özgü şarkıları ve yorumuyla müzik piyasasının başarılı isimleri arasında yer alan Kalben, 11 Nisan'da, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) sahne alacak.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar pek çok ünlü ismi sahnesinde ağırlayan İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, 11 Nisan'da Kalben'i konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek sanatçı, izleyenlere müzik ziyafeti sunacak.

Annesinin hediye ettiği klavye ile sekiz yaşında müzikle tanışan Kalben'in, beş yıl önce gitarı eşliğinde söylediği "Sadece" şarkısı internette tıklanma rekoru kırdı. Bu başarısının ardından İstanbul'da, farklı mekanlarda sahne almaya başlayan, caz festivallerinde konserler veren sanatçı, kendisiyle aynı adı taşıyan "Kalben" isimli ilk albümünü 2016'da piyasaya sürdü.

Önceki yıl en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülünü alan Kalben, ikinci albümü Sonsuza Kadar'ı ise 2018'de sevenleriyle buluşturdu. Bu albümüyle Türk müzik listelerinde en çok dinlenen isimler arasında yer alan başarılı sanatçı, kendisine özgü müzik tarzı ve yorumuyla kısa sürede hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:00 Kaynak: AA

İstanbul, Kalben, Güncel
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